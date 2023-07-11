Здоровье 11 июля 2023, 18:10 Невролог Гайфутдинов сообщил, что частые головокружения могут быть связаны с лор-заболеваниями

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Невролог, доцент кафедры неврологии и медицинской генетики КГМУ Рустем Гайфутдинов рассказал, что частые головокружения могут быть связаны с неврологическими и лор-заболеваниями. Об этом сообщила Pravda.Ru.

Иногда резкое головокружение, которое длится несколько минут, вызвано изменением положения тела. Оно не представляет опасности для здоровья человека.

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Головокружение также может быть следствием пониженного давления, добавил медик.