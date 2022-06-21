Невролог Гайфутдинов рассказал, что нарушение зрения может свидетельствовать о склерозе

Резкое ухудшение зрения может являться признаком рассеянного склероза. Таким мнением поделился невролог, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского ГМУ Рустем Гайфутдинов. Об этом сообщил NEWS.ru.

Специалист подчеркнул, что болезнь имеет свойство стремительно прогрессировать. Симтомы, которые возникают на ранних этапах, в дальнейшем лишь ухудшаются. Наличие склероза также может выражаться в признаках неврологических расстройств или аутоиммунного заболевания.

«У пациента может внезапно упасть острота зрения. Еще вчера человек благополучно все видел и вдруг говорит, что стал хуже видеть или возникла полная слепота. На ранних этапах это обратимо, в течение нескольких дней или недель наступает улучшение. Можно обратиться к офтальмологам, они лечат эту патологию», — пояснил специалист.

Медик предупредил, что иногда вылечить склероз не представляется возможным. Однако если выявить его на ранних стадиях, то с помощью препаратов можно облегчить течение болезни.