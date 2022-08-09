Невролог Гайфутдинов объяснил, чем опасна аневризма сосудов

Невролог Рустем Гайфутдинов заявил, что человек может длительное время не подозревать про аневризм сосудов и случайно обнаружить после МРТ. Чем опасно это заболевание, передала «Вечерняя Москва».

«Аневризма бывает разная. Это дефект сосудистой стенки. У молодых людей она имеет врожденный характер. Генетические заболевания, связанные с дефектом соединительной ткани, способствуют развитию аневризмы. При таких диагнозах сосуды лишаются жесткого каркаса. В определенных участках, например, на местах стыков артерий формируются такого рода аневризматические расширения. Они могут быть находками. Например, человек проходит обследование, делает МРТ с другой жалобой, а находят аневризму. Отмечу, что они бывают не только мозговые, но и артериальные», — пояснил медик.

Острая головная боль может быть клиническим проявлением аневризмы и особенно проявляться при физических нагрузках.

«Аневризматические расширения можно клипировать, не дожидаясь их разрыва. Нейрохирурги помогают укрепить сосудистую стенку в слабом месте и предупредить развитие заболевания. Отмечу, что аневризма может стать причиной летального исхода в 30 процентах случаев», — резюмировал невролог.