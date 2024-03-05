05 марта 2024, 13:27
Невролог Гаджиева рассказала, что вечерняя сонливость может возникать на фоне анемии и депрессии
Сильная усталость, упадок сил и сонливость к вечеру могут быть признаками нескольких заболеваний. Об этом Life рассказала невролог Марина Гаджиева.
Она предупредила, что насторожиться стоит лишь в том случае, если сонливость сохраняется изо дня в день. Обычная усталость к вечеру в конце насыщенного дня — состояние нормальное. Но при сохранении симптома лучше обратиться к врачу.
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«Слабость и неестественная сонливость сохраняются постоянно, независимо от того, работал ли человек или просто лежал, то стоит задуматься», — отметила невролог.
Она добавила, что вызывать сонливость могут депрессия, анемия и даже рак.
Врачи
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