Здоровье 05 марта 2024, 13:27 Невролог Гаджиева рассказала, что вечерняя сонливость может возникать на фоне анемии и депрессии

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Сильная усталость, упадок сил и сонливость к вечеру могут быть признаками нескольких заболеваний. Об этом Life рассказала невролог Марина Гаджиева.

Она предупредила, что насторожиться стоит лишь в том случае, если сонливость сохраняется изо дня в день. Обычная усталость к вечеру в конце насыщенного дня — состояние нормальное. Но при сохранении симптома лучше обратиться к врачу.

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«Слабость и неестественная сонливость сохраняются постоянно, независимо от того, работал ли человек или просто лежал, то стоит задуматься», — отметила невролог.

Она добавила, что вызывать сонливость могут депрессия, анемия и даже рак.

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