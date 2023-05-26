Здоровье 26 мая 2023, 17:09 Невролог Фурман рассказал, что орехи и яблоки помогут поддержать умственную активность школьника

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Правильное питание перед экзаменом поможет школьнику поддержать умственную активность. Об этом РИАМО рассказала ​​заведующая неврологическим отделением для взрослых МОНИКИ, кандидат медицинских наук Ольга Фурман.

Он посоветовала добавить в рацион ученика достаточное количество орехов, рыбы, яблок и зеленого чая. Кроме того, как добавила «Общественная служба новостей», также детям необходим белок, который лучше получать из бобов.

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