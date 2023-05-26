26 мая 2023, 17:09
Невролог Фурман рассказал, что орехи и яблоки помогут поддержать умственную активность школьника
Правильное питание перед экзаменом поможет школьнику поддержать умственную активность. Об этом РИАМО рассказала заведующая неврологическим отделением для взрослых МОНИКИ, кандидат медицинских наук Ольга Фурман.
Он посоветовала добавить в рацион ученика достаточное количество орехов, рыбы, яблок и зеленого чая. Кроме того, как добавила «Общественная служба новостей», также детям необходим белок, который лучше получать из бобов.
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