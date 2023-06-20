20 июня 2023, 15:23
Невролог Фадеев назвал нарушение кратковременной памяти ранним признаком деменции
Одним из главных симптомов развития деменции является нарушение кратковременной памяти. Об этом сообщил врач-невролог, кандидат медицинских наук Артур Фадеев в беседе с Pravda.Ru.
По словам специалиста, человека должны насторожить проблемы с запоминанием недавних событий. Также деменция может развиваться на фоне хронического стресса, бессонницы и хронической артериальной гипертензии.
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Врач отметил, что меньше всего болезни Альцгеймера подвержены танцоры и ученые.
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