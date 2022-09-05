Здоровье 05 сентября 2022, 12:37 Поделиться Telegram

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Однокласники

Viber Невролог Евдокимов рассказал, какая привычка может навредить школьникам

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Многие школьники привыкли делать уроки в кровати. Однако подобная привычка является опасной для здоровья ребенка. Такой информацией поделилась невролог Александр Евдокимов. Об этом сообщило News.ru.

Специалист пояснил, что чаще всего уроки на кровати делают именно подростки. При этом в 14-16 лет у ребенка наступает активная фаза роста, а такая поза может привести к проблемам с позвоночником.

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«Рекомендация родителям — донести до детей, что уроки надо делать сидя, при достаточном освещении. Высота стола и стула должны быть подогнаны по росту, комнату необходимо проветривать. Эти простые правила чаще всего нарушают», — рассказала специалист.

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