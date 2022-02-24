Невролог Евдокимов рассказал, симптомом чего может быть дергающийся глаз

Подергивание глаза может быть признаком обычной усталости, но может быть и симптомом серьезных заболеваний, включая рак мозга. Об этом «Пятому каналу» рассказал врач-невролог Александр Евдокимов.

Самые частые причины подергивания глаз и века — усталость, перенапряжение, слишком долгая работа за компьютером и проблемы со спиной и шеей.

«Если у вас есть проблемы в шейном отделе позвоночника и вы чувствуете какие-то боли в шее, у вас быстрее будут перенапрягаться глаза и быстрее появляться тики. Это всегда взаимосвязано», — сказал невролог.

Помочь в расслаблении мышц спины и шеи может массажист или остеопат.

Однако бывает и так, что тик указывает на проблемы в центральной и периферической нервной системах организма, написало РИА ФАН. Это могут быть поражение лицевого нерва, энцефалиты, менингиты и даже онкозаболевания головного мозга.

«Длительные нервные тики появляются именно во время таких состояний. Они не поддаются лечению и могут длиться от трех до двух месяцев. Если подергивание глаз длится более двух месяцев — это повод обратиться за помощью к неврологу», — предупредил Евдокимов.