Невролог Евдокимов рассказал о профилактике сколиоза у детей

Невролог Александр Евдокимов рассказал, как можно предупредить развитие сколиоза у детей. Об этом сообщил NEWS.ru.

По данным НСН, сколиоз у детей может развиваться в период активного роста — с семи до девяти лет. Лучшие меры профилактики — это лечебная физкультура, массаж или курс остеопатии.

Он отметил, что тренировать нужно не только мышцы спины, но еще ноги и стопы. Также может быть полезна дыхательная гимнастика в конце дня, чтобы расслабить мышцы, заключил Евдокимов.