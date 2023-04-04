Здоровье 04 апреля 2023, 17:14 Невролог Евдокимов предупредил, что просмотры сериалов приводят к воспалению мышц

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Лежание на диване во время просмотра сериала или со смартфоном в руках может вызвать воспаление мышц. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал мануальный терапевт, невролог Александр Евдокимов.

По его словам, долгое нахождение в неудобной позе приводит к неприятным последствием. Особенно врач отметил положение, при котором человек лежит или полулежит, подложив подушку под голову, и смотрит в телефон, телевизор или компьютер.

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«Потом уже появляется отек. И его коварство заключается в том, что он появляется через какое-то время, а не сразу. Поэтому ты даже зачастую не связываешь эту проблему с этой историей. И тебе кажется, что это внезапно из-за чего-то появилось», — объяснил эксперт.

Он добавил, что причина кроется в неудобной позе. Нужно внимательнее относиться к тому, в каком положении человек расслабляется, и исключить длительную неподвижность.

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