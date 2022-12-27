Здоровье 27 декабря 2022, 13:37 Невролог Евдокимов перечислил виды головной боли Невролог Евдокимов: головная боль напряжения связана с неподвижным образом жизни freepik

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Врач-остеопат, невролог Александр Евдокимов сообщил, что самым распространенным видом головной боли является боль напряжения. Его слова передала «Вечерняя Москва».

Чаще всего такая боль появляется у тех людей, которые ведут неподвижный образ жизни и много нервничают.

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«Такая боль также связана с напряжением в шейном отделе позвоночника, к чему приводят статические позы, напряжение глаз и негативные эмоции. Спазм затылочных мышц прижимает сосуды, и возникает головная боль», — сказал врач.

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Некоторые люди мучаются от мигрени. Как отметил Евдокимов, мигрень считается наследственным заболеванием, которое имеет прямую связь с генетикой.

Иногда головная боль связана с каким-то тяжелым заболеванием. Чтобы исключить онкологические заболевания, врач советует обратиться к специалисту.

Зачастую головная боль возникает на фоне пониженного или повышенного давления. Она также может появиться из-за нарушений в шейном отделе позвоночника, резюмировал невролог.