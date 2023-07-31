Здоровье 31 июля 2023, 18:30 Невролог Эльзер заявила, что депрессия в молодом возрасте может приводить к деменции

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Депрессия, пережитая в молодом возрасте, может стать причиной деменции в старости. Такой информацией поделилась невролог Холли Эльзер. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на американский медицинский журнал JAMA Neurology.

При этом подобным последствиям в большей степени подвержены мужчины, нежели женщины, написали «Дни.ру».

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В рамках исследования специалисты в период 1977 по 2018 год наблюдали за 1,5 миллиона респондентов. Они учитывали как физиологические, так и социальные факторы. За этот период они установили взаимосвязь между депрессией в молодом возрасте и деменцией в старости.