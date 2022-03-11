Невролог Елена Ляшенко рассказала, как улучшить память

Ухудшение памяти — очень распространенная проблема в наше время. Многие боятся, что ухудшение памяти может свидетельствовать о начале деменции. Врач-невролог Елена Ляшенко рассказала для kp.ru, так ли это и что можно сделать, чтобы улучшить память.

«Важно понимать, что деменция — это не отдельная болезнь, а синдром, который встречается при разных заболеваниях», — объясняет врач.

Деменция может быть вызвана поражением сосудов мозга, нейродегенеративными заболеваниями — такими как болезнь Альцгеймера или Паркинсона. Кроме того, триггером ее развития может послужить ранний инсульт, энцефалит или другие инфекционные заболевания.

Многие боятся, что перенесенный коронавирус может вызывать деменцию. Пока исследований на эту тему мало, однако такая вероятность есть, учитывая влияние вируса на нервные клетки. С ухудшением памяти может столкнуться каждый переболевший ковидом.

Чтобы замедлить ухудшение памяти, нужно определить причину. Такой симптом может быть вызвать анемий, депрессией, повышенным стрессом. Если все показатели в норме, улучшить когнитивные способности может здоровый образ жизни. Это полноценный сон, сбалансированное питание с большим количеством овощей, фруктов, рыбы, а также умеренные физические нагрузки.