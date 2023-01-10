Здоровье 10 января 2023, 16:56 Невролог Екатерина Семенова рассказала, при каких болях поможет плавание freepik

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При суставных болях, межпозвоночных грыжах и заболеваниях опорно-двигательного аппарата хорошо помогает плавание. Об этом сайту News.ru рассказала врач-невролог Талдомской ЦРБ Екатерина Семенова.

«При любых заболеваниях опорно-двигательного аппарата, при дорсопатиях (болях в спине), связанных с дегенеративными изменениями, протрузиями дисков, грыжей диска, при суставных проблемах, коксартрозе, гонартрозе пациентам показано плавание», — рассказала врач.

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Это обусловлено тем, что в воде расслабляются мышцы опорно-двигательного аппарата. А так как не чувствуется вес тела, то снижается общая нагрузка, при этом связки и мышцы, наоборот, укрепляются. Кроме того, плавание помогает справиться с болью, которая в воде стихает.

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Плавание полезно и тем, у кого нет проблем со спиной и суставами. Оно укрепляет мышечный каркас, помогает похудеть и способствует оттоку лимфы. И это приводит к общему улучшению самочувствия.