Здоровье 11 января 2023, 12:31 Невролог Екатерина Семенова рассказала, для кого опасно плавание freepik

Читать 360tv в

У плавания, как и у любого другого вида спорта, есть свои противопоказания. Об этому сайту News.ru рассказала невролог Талдомской ЦРБ Екатерина Семенова.

Врач подчеркнула, что плаванием не стоит заниматься людям с заболеваниями сердца, эпилепсией и очень сильными болями.

Реклама

«Есть противопоказания для любого вида спорта. При заболеваниях сердца не рекомендуется плавать: при сердечной недостаточности, при пороках сердца. При эпилепсии, при сильных болевых синдромах тоже нельзя», — отметила Екатерина Семенова.

Реклама

При этом она добавила, что речь идет о плавании как о виде спорта. Но для занятия лечебной гимнастикой в воде эти заболевания противопоказанием не являются. Но ее обычно практикуют, когда диагностированы сердечно-сосудистые проблемы. И проходит водная гимнастика в присутствии специалистов и под их контролем.

Кроме того, Екатерина Семенова сказала, что для снятия болевого синдрома достаточно плавать всего два раза в неделю. Причем продолжительность тренировки должна составлять около 40 минут.