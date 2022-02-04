Невролог Дорофеева рассказала об опасности «долгого» ковида

Невролог Виктория Дорофеева рассказала, что такое «долгий» ковид и в чем его опасность, передала «Вечерняя Москва».

Она объяснила, что есть состояние под названием Long COVID — когда вирус не уходит из организма до конца и продолжает его разрушать. По сути, инфекция становится хронической, а человек все это время заразен.

«Наиболее частые жалобы, которые отмечаются у переболевших коронавирусом: резкое снижение работоспособности, „туман в голове“, нарушение обоняния (снижение его остроты) и искажение запахов», — рассказала Дорофеева.

Она отметила, что также пациенты сталкиваются с выпадением волос, учащенным сердцебиением и проблемами с ЖКТ. «Долгий» ковид похож по симптоматике на синдром хронической усталости, заключила Дорофеева.