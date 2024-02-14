14 февраля 2024, 17:11
Невролог Демьяновская рассказала, что у влюбленных часто бывает бессонница
Влюбленность — это пора ярких эмоций и переживаний, которые нередко вызывают у человека бессонницу. Об этом LIFE рассказала невролог, кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская.
Она объяснила, что нарушения сна связаны с слишком сильным волнением, которое охватывает при мысли об объекте симпатии. Однако как правило «любовная» бессонница не длится больше трех месяцев. Спустя это срок чувства становятся немного приглушеннее, и симптом уходит. Но можно постараться справиться с ним самостоятельно.
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«Ложиться спать лучше до 23:00 — именно в это время в организме начинает активно вырабатываться основной гормон сна — мелатонин. <…> если засидеться со смартфоном или телевизором до глубокой ночи, заснуть будет намного сложнее», —отметила врач.
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