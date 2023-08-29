Здоровье 29 августа 2023, 16:14 Невролог Демьяновская: работа ночью повышает риски развития эндокринных заболеваний

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Работа в ночные смены может стать причиной развития эндокринных заболеваний и сердечно-сосудистых патологий. Об этом сообщила врач-невролог Екатерина Демьяновская в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, при отсутствии ночного отдыха смещается время выработки кортизола и мелатонина, из-за чего у человека нарушается метаболизм. Также работа в ночные часы приводит к постоянной усталости и апатии.

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Врач отметила, что трудиться ночью не стоит людям с хроническими заболеваниями и беременным женщинам, сообщил «ФедералПресс».