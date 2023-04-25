Здоровье 25 апреля 2023, 15:14 Невролог Демьяновская посоветовала не употреблять цитрусовые при мигрени

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Некоторая еда может провоцировать приступы мигрени. Врач-невролог Екатерина Демьяновская перечислила такие продукты. Об этом сообщил сайт «Известия».

По словам специалиста, вызывать мигрень могут цитрусовые, орехи, бананы, шоколад, копчености, жирный сыр и колбасы. Кроме того, провоцировать приступы способны алкогольные напитки, в особенности шампанское и красное вино, написали Nation News.

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Демьяновская пояснила, что употребление таких продуктов сказывается на частоте и интенсивности приступов.