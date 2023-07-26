Здоровье 26 июля 2023, 18:48 Невролог Демьяновская посоветовала бороться с фобиями у психолога

Читать 360tv в

Страх отличается от фобии тем, что в первом случае тревога рациональна и объективна, а во втором — может стать серьезной проблемой. Об этом «Газете.ru» рассказала кандидат медицинских наук, врач-невролог Екатерина Демьяновская.

По ее словам, страх обусловлен эволюцией. Нормально бояться змей, пауков и медведей в дикой природе. Но испытывать тревогу по этому поводу, сидя дома, — это уже ненормально. Как правило, фобии связаны с каким-то травмирующим опытом, который вызвал чувство опасности. Врач объяснила, что самостоятельная борьба с фобией бесполезна. Если у человека есть такой страх, нужно проработать его с психологом.

Авторы: