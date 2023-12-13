Здоровье 13 декабря 2023, 14:42 Невролог Демьяновская объяснила, что низкий уровень дофамина делает человека ленивым

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Если человек находится в упадническом настроении и ему лень что-то делать, это может говорить о низком уровне дофамина, или гормона счастья. Об этом «Известиям»рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест», невролог Екатерина Демьяновская.

Этот гормон, как правило, выделяется при новизне ощущений, а также во время планирования поездок или праздников. Именно поэтому предвкушение того же Нового года может быль приятнее самой встречи. Однако, если уровень гормона падает, с ним приходит апатия и нежелание что-либо делать. Но есть способы его поднять без особых усилий.

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«Он растет, когда мы занимаемся спортом, танцуем, общаемся с близкими, посвящаем время своим увлечениям, узнаем что-то новое. Чтобы в течение дня оставаться бодрым и работоспособным, очень важно хорошо спать ночью», — объяснила врач.

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