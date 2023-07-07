Здоровье 07 июля 2023, 18:02 Невролог Данилов посоветовал пить в жару зеленый и травяной чаи

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Лучший напиток в жару — это несладкий зеленый или травяной чай. Об этом сайту kp.ru рассказал профессор-невролог Алексей Данилов.

Он объяснил, что в напитках содержатся микроэлементы, которые способствуют улучшению гидратации и снижению риска перегрева, а также помогают регулировать теплообмен. Тем, кто предпочитает простую воду, нужно увеличить потребляемое количество.

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«Тут все индивидуально, зависит и от массы тела, и от того, насколько активно вы двигаетесь. В среднем мы рекомендуем увеличить тот объем, который вы пьете обычно, на пол-литра», — добавил Алексей Данилов.

Однако он предостерег от добавления в напитки льда, потому что он приводит к спазму в желудке, а это, в свою очередь, негативно влияет на вегетативную нервную систему.

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