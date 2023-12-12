Здоровье 12 декабря 2023, 15:31 Невролог Данилевская объяснила зависимость человека от сладкого во время стресса Невролог Данилевская: в мозге формируются связи, отвечающие за заедание эмоций

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Врач-невролог поликлиники ЦКБ РЖД-Медицина на Часовой Галина Данилевская в беседе с изданием Lenta.ru объяснила зависимость человека от сладкого во время стресса.

Как заметила специалист, если расстроенный человек раз за разом поднимает себе настроение при помощи еды, со временем его мозг формирует нейронные связи, отвечающие за автоматическое заедание эмоций. Таким образом он вырабатывает привычку вознаграждать себя едой.

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Разорвать этот порочный круг можно лишь с помощью избегания факторов, которые связаны с зависимостью.

«Например, если в магазине увидите стеллаж со сладостями, обходите его стороной, подумайте, чем вам потом обернется покупка очередной шоколадки», — сообщила эксперт.