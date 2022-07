Невролог Далви рассказал, о какой болезни может свидетельствовать неровная походка

Болезнь Паркинсона на начальном этапе может проявляться в неровной походке из-за того, что у человека возникают трудности с сохранением равновесия. Такой информацией поделился врач-невролог Ариф Далви. Об этом сообщило радио kp.ru со ссылкой на Eat This, Not That!.

Медик поянсил, что человек с такой болезнью может часто падать без видимых причин. Кроме того, движения при Паркинсоне обычно замедляются и образуется тремор. Выражение лица у таких людей становится каменным, а мышцы становятся скованными.

Самыми очевидными симптомами проблемы являются ухудшение памяти и обоняния, недержание мочи, замедление работы кишечника.