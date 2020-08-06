Невролог дал советы, как отсрочить болезнь Альцгеймера

«Можно только отстрочить возникновение этого заболевания у человека. Если придерживаться определенных рекомендаций, то изменения в организме просто позже проявятся», — уточнила она.

В первую очередь человек должен помнить про обязательную постоянную физическую активность. Речь не идет о больших нагрузках, а о занятиях гимнастикой и прогулках на свежем воздухе. Каждый подход в упражнениях должен длиться не менее 10 минут.

Кроме того, помогут активные занятия по тренировке памяти. Лучшие упражнения — задания по математике и логике, здесь стоит обратиться к книжкам и методичкам для детей дошкольного возраста. А кроссворды и судоку хорошо развивают внимание и мышление. Считается, что люди, которые занимаются умственным трудом, имеют большой запас клеток. У них болезнь проявляется достаточно поздно.

Помимо этого следует задуматься о правильном питании. Стоит обратиться к средиземноморской диете, включающей большое количество фруктов, овощей и морепродуктов.

Нарушение памяти на недавние события говорит о развитии патологических процессов в организме.

«Человек прекрасно помнит события 10-летней давности, но забывает, что с ним было вчера или сегодня. Эти люди постоянно переспрашивают и задают одинаковые вопросы. Еще одним симптомом является — когда человеку кажется, что у него пытаются что-то своровать», — рассказала невролог.

Обычно болезнь Альцгеймера проявляется у людей старше 50 лет. Заболевание характеризуется прогрессирующим снижением интеллекта, нарушением памяти и изменением личности.