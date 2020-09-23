Невролог дал советы, как бороться с осенней хандрой

По данным «Газеты.ru», он сказал, что самое главное - высыпаться и чередовать работу с отдыхом. Это поможет выработать стрессоустойчивость. Также Богданов рекомендовал регулярные физические нагрузки в перерывах между умственной деятельностью.

«Преимущественно это динамические варианты, так называемые кардиотренировки, о которых многие слышали. Проще говоря, то, что тренирует сердечно-сосудистую систему и прорабатывает мышцы — циклическая активность», — рассказал невролог.

Он пояснил, что отличный вариант — это скандинавская ходьба с палками. Также подойдут тренировки на велотренажерах и бег в парке. Кроме того, следует есть побольше овощей и фруктов, богатых витаминами, и почаще бывать на солнце.

«Сейчас, пока есть возможность, в качестве рекомендации — побольше быть на солнце», — отметил он.

Богданов напомнил, что длительный стресс негативно сказывается на здоровье и может нарушить работу внутренних органов.