Здоровье 29 апреля 2023, 00:14 Невролог Чудинская рассказала, в какой срок возвращается обоняние после коронавируса Невролог Чудинская заявила, что на возвращение обоняния после коронавируса может уйти год

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Обоняние после коронавируса может не возвращаться в течение длительного времени. Такой информацией поделилась врач-невролог АО «Медицина», врач высшей категории Галина Чудинская, сообщило РИАМО.

Несмотря на длительную реабилитацию, последствия коронавируса вполне обратимы. Часто продолжительность реабилитации у разных пациентов отличается. Одним людям требуется несколько дней, а другим — больше года, написал Daily Moscow.