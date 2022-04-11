Невролог Чудинская рассказала, какие симптомы свидетельствуют о начале болезни Паркинсона

Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона (БП) традиционно отмечают 11 апреля. Врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская рассказала, как определить заболевание на ранней стадии. Об этом сообщила «Газета.Ru».

Специалист подчеркнула, что подобное заболевание в основном встречается у людей, чей возраст превышает 50 лет. При этом прогрессирует оно очень медленно. Во время болезни Паркинсона у пациента разрушаются и погибают нейроны, из-за чего страдает кора головного мозга.

Медик рассказала, что на данный момент нет информации о том, почему возникает заболевание. Однако определить его можно уже на ранних стадиях.

«Основными симптомами являются моторные (мышечная скованность, уменьшение движения, дрожь в руке или ноге, шаткость при начале движения), которые обязательно начинаются с одной стороны. К немоторным относятся: сальность кожных покровов, особенно лица, повышенное слюноотделение, избыточная потливость, склонность к запорам, кошмарные сновидения и депрессия», — объяснила Чудинская.