Здоровье 07 февраля 2023, 12:08 Невролог Чудинская рассказала, как избежать деменции Невролог Чудинская: главный способ профилактики деменции — заставлять мозг работать

Читать 360tv в

Врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская сообщила, что главный способ профилактики деменции заключается в том, чтобы заставлять головной мозг работать. Об этом написали «Известия».

При проведении функционального МРТ-исследования головного мозга выяснилось, что лучше всего кровоснабжается та часть мозга, которая вовлечена в действие, добавила медик.

Реклама

«Хотя с деменцией обычно сталкиваются пожилые люди, она не считается нормальным проявлением старения», — сказала специалист.

Реклама

Она посоветовала особенно развивать письменную речь от руки. В детском и подростковом возрасте необходимо заниматься математикой, поскольку этот предмет улучшает абстрактное и логическое мышление.