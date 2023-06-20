Здоровье 20 июня 2023, 15:24 Невролог Чудинская рассказала, что спорт и физиотерапия могут замедлить развитие рассеянного склероза

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Рассеянный склероз — это заболевание, которое не поддается полному излечению, но есть способы замедлить его течение. Об этом РИАМО рассказала врач-невролог АО «Медицина», врач высшей категории Галина Чудинская.

По ее словам, есть несколько действенных способов, чтобы болезнь прогрессировала с меньшей скоростью. В частности, речь идет об умеренной физ нагрузке, физиотерапии и психотерапии.

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«Немаловажна поддержка со стороны близких и друзей. Некоторые пациенты также выбирают альтернативные методы лечения, такие как йога и массаж», — отметила Галина Чудинская.

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