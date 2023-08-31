31 августа 2023, 19:06
Невролог Чичайкин назвал стояние на гвоздях профилактикой плоскостопия
Гвоздестояние на досках садху послужит лучшей профилактикой плоскостопия и улучшит общее самочувствие. Об этом сообщил невролог, рефлексотерапевт Виктор Чичайкин в эфире радиостанции «Говорит Москва».
По словам специалиста, во время подобных занятий у человека активируется большой выброс нейромедиаторов, которые отвечают за ощущения радости и удовольствия. Также доски садху или аппликатор Кузнецова улучшат подвижность мелких суставов на стопах.
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Врач отметил, что гвоздестояние противопоказано беременным и людям с перепадами давления.
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