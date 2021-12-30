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    30 декабря 2021, 15:51

    Невролог Черникова рассказала о кластерных головных болях

    Дарья Морозова

    Невролог Ольга Черникова рассказала об особенностях кластерных головных болей. Об этом сообщило издание «Доктор Питер».

    По данным сайта «ПолитЭксперт», их основная причина — это бессонница. Чаще всего они встречаются у людей, которые работают по суточному графику. Также такие боли могут встречаться из-за чрезмерного употребления алкоголя.

    «Часто эта боль буквально поднимает с кровати посреди ночи или возникает под утро, всегда в один и тот же час. За это она получила второе свое название — будильниковая цефалгия», — рассказал невролог.