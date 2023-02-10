Здоровье 10 февраля 2023, 18:09 Невролог Черкашин рассказал, как спасти жизнь человека при инсульте Невролог Черкашин посоветовал класть человека в удобное положение при инсульте

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Если у человека случился инсульт, необходимо как можно скорее вызвать скорую помощь, а после помочь ему занять удобное положение. Такой информацией поделился главный невролог Тульской области Алексей Черкашин. Об этом сообщила «ТСН24».

По словам медика, об инсульте может говорить перекос лица, слабость руки с одной стороны и проблемы с речью. Если вы заметили подобные признаки, важно положить человека на бок и слегка приподнять голову. Ожидая скорую, попытайтесь узнать, как давно человек начал себя плохо чувствовать. Кроме того, стоит узнать, какими хроническими заболеваниями он страдает и какие употребляет лекарства.

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При затрудненном дыхании нужно снять с человека галстук и другую одежду, которая сдавливает шею. Постарайтесь укрыть человека, если ему холодно. Во время ожидания врачей не стоит беспокоить человека, он должен быть неподвижным.

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