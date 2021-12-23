Невролог Будик назвал головную боль при морозе реакцией на температуру

Невролог, нейрофизиолог Александр Будик объяснил, почему у многих людей во время морозов возникают головные боли. По словам специалиста, это может быть связано с реакцией на температурные перепады, сообщила радиостанция Sputnik.

Организм, таким образом, может реагировать на резкое понижение температуры воздуха, либо на атмосферное давление.

«Если человек выходит на улицу и чувствует головную боль при резком изменении температуры воздуха, это не является грозной патологией. Это реакция организма на температурные показатели. По всей коже головы располагаются рецепторы, при повышенной чувствительности они могут избыточно раздражаться на холоде, поэтому может возникнуть головная боль. Чтобы не допустить этого, важно надевать шапку», — сообщил невролог.

Он добавил, что сосуды головного мозга имеют свою регуляцию. Пока верхнее артериальное давление не повышается до 200 миллиметров, то кровоток в головном мозге работает в обычном режиме. Существуют люди с особым видом головной боли, которая возникает непосредственно от холода.

«Это головная боль, которая появляется при поедании чего-то холодного, например, мороженого. Чувствительные окончания в ротовой полости так сильно раздражаются, что начинается головная боль, это особенный симптом», — заключил невролог.