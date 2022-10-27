Невролог Брант рассказал о влиянии стресса на организм | 360°

Здоровье 27 октября 2022, 17:54 Невролог Брант рассказал о влиянии стресса на организм Невролог Брант заявил, что стресс способен вызывать заболевания

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Длительное переживание стресса может спровоцировать развитие заболеваний. Таким мнением поделился невролог Павел Брант. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

Специалист опроверг два распространенных мифа о стрессе. Первый из них заключается в том, что нервные клетки якобы не восстанавливаются. В действительности это не так, однако процесс восстановления занимает продолжительное время, написало utro.ru.

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Второй миф гласит, что все болезни возникают от нервов. На самом деле такое убеждение тоже далеко от истины. Но этот вовсе не означает, что заболевания не способны появится на фоне стресса.

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«Стресс вполне может соматизироваться, то есть выразиться в какое-то реальное заболевание», — пояснил медик.