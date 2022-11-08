Невролог Бородина назвала возможные последствия иглоукалывания | 360°

Здоровье 08 ноября 2022, 15:57 Невролог Бородина назвала возможные последствия иглоукалывания

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Невролог Анастасия Бородина рассказала, что иглоукалывание в некоторых случая может негативно отразиться на здоровье. Об этом сообщила газета «Известия».

«Иглорефлексотерапия, иглоукалывание, или акупунктура — это разновидность альтернативной медицины, основанная на введении стерильных одноразовых игл в специальные акупунктурные точки», — рассказала Бородина.

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Она уточнила, что эта процедура обычно не представляет опасности, но иногда она приводит к осложнениям. Например, если врач использует не стерильные иглы, есть риск подхватить инфекцию. Также не исключены повреждения нервов и сосудов. В совсем редких случаях могут возникнуть такие опасные побочные эффекты, как пневмоторакс или пневмоперитонеум, добавила Бородина.

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Перед проведением процедуры необходимо сообщить врачу о наличии беременности, проблем со здоровьем и о приеме лекарственных препаратов, заключила невролог.