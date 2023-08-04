04 августа 2023, 16:42
Невролог Богомолова: многократные вздрагивания при засыпании могут указывать на развитие злокачественных опухолей
Многократные и резко выраженные вздрагивания при засыпании могут сигнализировать о наличии эпилепсии и развитии злокачественных опухолей. Об этом рассказала врач-невролог Олеся Богомолова в беседе с «Москвой 24».
По словам специалиста, подобные явления называются доброкачественной миоклонией сна (ДМС). Если вздрагивания сопровождаются нарушением речи и памяти, то в таком случае необходимо обратиться к врачу.
Реклама
Также Богомолова отметила, что сходить в доктору следует при условии появления ощущения слабости и вялости, сообщил сайт aif.ru.
Врачи
Реклама
Реклама