20 июля 2023, 15:25
Невролог Белаш порекомендовал при головной боли не пить таблетки, а делать массаж
Врач-остеопат, невролог Владимир Белаш в разговоре с журналистами NEWS.ru рассказал, что головная боль хорошо устраняется не только обезболивающими, но и массажем, и физиотерапией.
Медик предупредил, что частые головные боли могут быть вызваны как отдельным заболеванием, так и серьезной патологией. Если боль появляется от шейного отдела позвоночника, то, скорее всего, она связана с работой в непривычном положении или нагрузками.
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Такие боли, по его словам, хорошо корректируется массажем и физиотерапией. В случае мигреней поможет лишь медикаментозная терапия.
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