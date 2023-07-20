Здоровье 20 июля 2023, 15:25 Невролог Белаш порекомендовал при головной боли не пить таблетки, а делать массаж

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Врач-остеопат, невролог Владимир Белаш в разговоре с журналистами NEWS.ru рассказал, что головная боль хорошо устраняется не только обезболивающими, но и массажем, и физиотерапией.

Медик предупредил, что частые головные боли могут быть вызваны как отдельным заболеванием, так и серьезной патологией. Если боль появляется от шейного отдела позвоночника, то, скорее всего, она связана с работой в непривычном положении или нагрузками.

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Такие боли, по его словам, хорошо корректируется массажем и физиотерапией. В случае мигреней поможет лишь медикаментозная терапия.