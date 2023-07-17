Здоровье 17 июля 2023, 12:13 Невролог Бекмурзаева рассказала, что вредно класть ногу на ногу

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Поза, когда человек сидит, закинув ногу на ногу, вредная и мешает нормальной циркуляции крови. Об этом РИАМО рассказала врач-невролог Замира Бекмурзаева.

По ее словам, в таком положении сильно искривляется позвоночник, а сама поза не является анатомически приспособленной. Сильная статическая нагрузка приводит к ухудшению осанки и может вызывать ряд негативных последствий. Врач подчеркнула, что речь может идти о протрузиях, грыжах межпозвонковых дисков, спондилезе или спондилоартрозе.

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Кроме того, при сидении в такой позе малоберцовые нервы оказываются сдавленными. Из-за этого слабеют мышцы стопы.

«Если ваша работа связана с сидячим положением и регулярными статическими нагрузками, или же вы не можете удержаться, чтобы не закинуть ногу на ногу, при этом понимаете вред и хотите его избежать — меняйте свое положение чаще, больше двигайтесь», — посоветовала Замира Бекмурзаева.

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