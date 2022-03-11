Невролог Анисимова рассказала, какие факторы указывают на возможность раннего инсульта

Невролог-нейрофизиолог, кандидат медицинских наук Елена Анисимова завила, что непривычная головная боль в затылочной части, онемение в конечностях и половине лица у людей до 45 лет могут указывать на возможное возникновение инсульта. Об этом сообщил Ura.ru.

«Если человек в здоровом состоянии, если у него повышается давление, он чувствует головную боль, непривычную для него, например, в затылочной части. Онемение в ноге, руке, половине лица, может быть затруднение речи, нечеткость выговаривания фраз, затруднение глотания. Любой из этих перечисленных симптомов, особенно у молодого человека не старше 40-45 лет, это красный флаг в неврологии и нужно обратиться к неврологу, сделать МРТ, посмотреть на предмет сосудистой катастрофы», — добавила врач.

Риск появления инсульта может возникнуть на фоне стресса, перенесенного коронавируса или обострения коронавируса в виде осложнения хронических заболеваний.

По словам врача-остеопата, невролога Александра Евдокимова, для тренировки сосудов стоит заниматься закаливанием. Условно, холод их спазмирует, а тепло расширяет. Таким образом, человек может тренировать сосудистую стенку и предотвратить появление инсульта.