Здоровье 26 марта 2024, 11:41 Невролог Аникина рассказала, что нередко после перенесенной инфекции бывают проблемы с памятью

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Проблемы с памятью не всегда требуют обращаться к врачу, потому что порой проходят сами, так как являются следствием перенесенной инфекции. Об этом радио Sputnik рассказала кандидат медицинских наук, врач-невролог Марина Аникина.

По ее словам, после перенесенной инфекции на кору головного мозга начинается чрезмерная нагрузка. И, пока организм восстанавливается после болезни, бывают проблемы с памятью. Как только силы вернутся, с ними исчезнет и забывчивость.

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«Там достаточно сложная система взаимодействия вируса и мозга, возникает воспаление в зоне, близкой к гиппокампу — центру хранения памяти: зрительной, тактильной, слуховой, обонятельной и даже двигательной. Мозгу требуется время для восстановления всего объема функций», — отметила врач.

Она также добавила, что еще одна частая причина нарушения памяти — это депрессия или постоянный стресс. В такие периоды мозг работает на износ, и человек соображает медленнее.

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