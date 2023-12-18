Здоровье 18 декабря 2023, 11:24 Невролог Аникина рассказала, что кашель может возникать не только из-за болезней органов дыхания, но и из-за стресса

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Кандидат медицинских наук, врач-невролог Марина Аникина в беседе с радиостанцией Sputnik рассказала, что кашель не всегда возникает на фоне инфекций и болезней органов дыхания. Иногда он может появляться из-за стресса.

Обычно после респираторной инфекции кашель продолжается до двух-трех недель. Если он затянулся дольше этого срока, стоит насторожиться.

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«Причин у длительного кашля может быть много — это и хроническая пневмония, и аллергия, и регулярный заброс содержимого желудка в пищевод, и стресс», — сообщила медик.

При длительном кашле следует сделать рентгенографию грудной клетки, сдать анализы крови, обратиться к отоларингологу, аллергологу, гастроэнтерологу, добавила Аникина.