18 декабря 2023, 11:24
Невролог Аникина рассказала, что кашель может возникать не только из-за болезней органов дыхания, но и из-за стресса
Кандидат медицинских наук, врач-невролог Марина Аникина в беседе с радиостанцией Sputnik рассказала, что кашель не всегда возникает на фоне инфекций и болезней органов дыхания. Иногда он может появляться из-за стресса.
Обычно после респираторной инфекции кашель продолжается до двух-трех недель. Если он затянулся дольше этого срока, стоит насторожиться.
Реклама
«Причин у длительного кашля может быть много — это и хроническая пневмония, и аллергия, и регулярный заброс содержимого желудка в пищевод, и стресс», — сообщила медик.
При длительном кашле следует сделать рентгенографию грудной клетки, сдать анализы крови, обратиться к отоларингологу, аллергологу, гастроэнтерологу, добавила Аникина.
Врачи
Реклама
Реклама