Здоровье 19 июня 2023, 18:51 Невролог Аникина: депрессия может стать первым симптомом развивающегося Альцгеймера

Читать 360tv в

Тревожность и депрессивные состояния являются первыми признаками раннего развития болезни Альцгеймера. Об этом сообщила врач-невролог Марина Аникина в беседе с «Абзацем».

По словам специалиста, в основном деменция появляется после 65 лет, однако встречаются и более ранние стадии ее формирования. Депрессия, обидчивость и раздражительность будут сигнализировать о раннем развитии Альцгеймера.

Реклама

Для профилактики болезни врач посоветовала контролировать уровень холестерина и следить за гормональным фоном.