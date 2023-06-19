19 июня 2023, 18:51
Невролог Аникина: депрессия может стать первым симптомом развивающегося Альцгеймера
Тревожность и депрессивные состояния являются первыми признаками раннего развития болезни Альцгеймера. Об этом сообщила врач-невролог Марина Аникина в беседе с «Абзацем».
По словам специалиста, в основном деменция появляется после 65 лет, однако встречаются и более ранние стадии ее формирования. Депрессия, обидчивость и раздражительность будут сигнализировать о раннем развитии Альцгеймера.
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Для профилактики болезни врач посоветовала контролировать уровень холестерина и следить за гормональным фоном.
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