Здоровье 06 июня 2023, 18:33 Невролог Андреева рассказала, что глаз может дергаться из-за стресса и недостатка сна

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Многие люди испытывают такой неприятный симптом, как дергающийся глаз, и у этого есть несколько причин. Об этом «Известиям» рассказала невролог Диана Андреева.

Она объяснила, что подергивание может быть связано с недостатком сна, сильным стрессом или злоупотреблением кофе.

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«Основные из них: стресс и переутомление, длительное использование компьютера или телефона, нарушения режима сна и отдыха, чрезмерное употребление напитков с большим количеством кофеина и алкоголя», — рассказала врач.

Если тик не проходит на протяжении двух недель, нужно обратиться к специалисту, добавили «Народные новости».

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