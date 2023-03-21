Здоровье 21 марта 2023, 12:09 Невролог Александра Алехина объяснила, как связаны тяга к сладкому и деменция freepik

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Неконтролируемое желание есть сладости может быть одним из признаков деменции. Об этом «Кадаре» рассказала врач-невролог Александра Алехина.

Она отметила, что речь здесь идет о лобно-темпоральной деменции. Она бывает двух типов. И как раз при первичной прогрессирующей афамазии у пациентов наблюдается неконтролируемая тяга к сладкому, алкоголю и перееданию, а также неприличное поведение во время приема пищи. Еще для этого типа заболевания характерны проблемы с речью, запоминанием и подбором слов.

Второй тип, как добавило ИА Nation News, поведенческая лобно-височная деменция, больше меняет личность. Человек становится более рассеянный, менее эмпатичный, демонстрирует нарушение концентрации и внимания, порой ведет себя непристойно.