Здоровье 17 марта 2023, 12:06 Невролог Александр Комаров назвал три продукта, противопоказанных при мигрени Unsplash

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При мигрени есть много противопоказаний, но не все пациенты знают, что ее могут провоцировать также и некоторые продукты, которые запрещены при этом недуге. Об этом News.ru рассказал врач-невролог Александр Комаров.

По его словам, людям с мигренью не стоит пить красное вино. Также следует убрать из рациона томаты и томатную пасту, а еще сыры. Эти продукты способны провоцировать мигрень или приступы, на нее похожие.

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«Красное сухое вино вызывает кратковременный спазм сосудов и впоследствии запускает реакцию мигрени, может появиться пульсирующая головная боль, потом тяжелая головная боль длительного течения. Также для имеющих синдром мигрени пациентов противопоказаны твердые сыры, томаты или томатная паста», — рассказал Комаров.

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Кроме того, существуют продукты, которые способны вызывать или усиливать головную боль. Как правило, это то, что может повысить давление. Например, очень соленая еда, а также ряд тонизирующих напитков. Это может быть энергетики, кофе, крепкий чай и другие.

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