Здоровье 12 декабря 2023, 12:24 Невролог Акарачкова: глицин не поможет в тяжелой стрессовой ситуации

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Глицин имеет очень слабый эффект и в тяжелой стрессовой ситуации не поможет. Препарат не даст возможности мозгу справиться с напряжением, сообщила врач-невролог Елена Акарачкова в эфире радио Sputnik.

По словам специалиста, глицин перестает помогать, когда тревога становится хронической. По мере того, как болезнь прогрессирует, он прекращает действовать.

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Врач также отметила, что глицин может иметь как успокаивающий, так и «стимулирующий» эффект в зависимости от принятой дозы. Назначать препарат без рекомендаций специалистов не стоит, добавила Акарачкова.