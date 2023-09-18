18 сентября 2023, 16:05
Neva.Today: болгарский перец повышает сопротивляемость организма вирусам
Болгарский перец укрепит иммунитет и повысит сопротивляемость организма вирусам и бактериям. Об этом сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на петербургское управление Роспотребнадзора.
В этом продукте содержится большое количества витамина С, который помогает усваивать из пищи железо. Кроме того, болгарский перец ускоряет метаболизм и особенно полезен при похудении.
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Отмечается, что овощ также помогает улучшить пищеварение и служит отличной профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний.
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