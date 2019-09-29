«Несветлая судьба»: генетик объяснил рождение девочки с двумя головами на Украине
Сиамские близнецы могли появиться на свет из-за повреждающего воздействия внешних факторов.
Девочка с двумя головами родилась на УкраинеПодробнее
«Ибо такие уродства возникают примерно на пятой-седьмой неделе беременности. А может и немножко позже, к 10-й неделе беременности. Все тело у человека наливается. Это значит, что произошло раздвоение нервной трубки», — отметил Баранов.
Близнецы родились не из-за генетической ошибки, предположил специалист. На такой недуг влияет возможное воздействие ультразвука или употребление определенного лекарства.
Появление на свет сиамских близнецов — очень редкое явление, отметил генетик.
У украинских новорожденных одно сердце на двоих. Им можно сделать операцию, но это хирургическое вмешательство будет слишком затратным.
«Должна быть такая колоссальная операция, что проще было бы начать новую беременность», — рассказал Баранов.
Генетик не знает, сколько точно проживут дети.
«Не думаю, что их судьба светлая», — заявил он.
Сиамские близнецы смогут прожить от нескольких дней до месяцев, но при условии ежедневного строгого контроля.