Несколько десятков новых медучреждений появятся в Ставрополье до конца года

В Ставрополье начали реализовывать программу модернизации первичного звена здравоохранения. Такой информацией поделился исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры Ставропольского края Валерий Савченко. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на «Вечерний Ставрополь».

За 2022 год планируют возвести 23 объекта, такие как фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории и кабинеты общей практики. Еще пять заведений также начнут строить в 2022 году, но сдать их планируют позже.